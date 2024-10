I militari della tenenza carabinieri di San Teodoro hanno arrestato Sergio Granata, un 58enne istruttore di sub, incensurato ed insospettabile, accusato di produzione di materiale pornografico e detenzione di ingente materiale pedopornografico.

In un anno di indagine i carabinieri hanno accertato che l'uomo si è recato diverse volte in paesi esteri, dove adescava i minorenni con il denaro oppure con regali (costumi da bagno, borse, cappellini ed altri beni di scarso valore economico), chiedendo in cambio rapporti sessuali.

All'interno dell'abitazione sono stati inoltre trovati videocamere e macchine fotografiche e un ingente quantitativo di altro materiale pedopornografico, scaricato da internet.