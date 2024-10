San Teodoro, Castelsardo e Atzara: quale di questi tre centri sardi approderà alla serata finale del 20 ottobre per decretare il Borgo dei Borghi 2019?

Ritorna su Rai 3 in prima serata, a partire da domenica 22 settembre, la trasmissione “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019” . 60 i borghi in gara, divisi in 20 gruppi.I vincitori accederanno alla finale. per votare ci si può collegare al sito internet www.rai.it/borgodeiborghi.