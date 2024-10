Avrebbe dovuto stare lontano almeno 300 metri dalla casa della ex compagna. Stanotte, però, è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri di San Sperate nei pressi dell'abitazione della donna con addosso attrezzi vari quali cacciavite, pinze, tenaglie e un coltello a serramanico.

Per questo, un 41enne di San Sperate è stato arrestato in flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

In seguito a tutta una serie di vicende - riferiscono i militari - per il reato di maltrattamenti in famiglia l'uomo era stato allontanato dall'autorità giudiziaria e gli era stato imposto di tenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla casa della ex compagna.

Al termine della verbalizzazione, il 41enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica.