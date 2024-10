Ieri a San Sperate, a conclusione degli accertamenti conseguiti a un sinistro stradale autonomo occorso nella serata del 27 agosto, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti un 48enne di Cagliari, operaio incensurato.

Dall’esito degli esami tossicologici effettuati presso la Assl di Cagliari, l'uomo sarebbe risultato positivo e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in particolare di cannabinoidi, al momento del sinistro nel quale era incorso.

La patente di guida gli è stata ritirata e l'autovettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. L'autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai carabinieri di San Sperate.