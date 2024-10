Una 36enne di origine Rom, residente a San Sperate, è stata denunciata dai carabinieri per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Infatti è emerso che la stessa avrebbe presentato false dichiarazioni all'atto della presentazione della domanda in Comune per ottenere il sussidio statale.

I militari dell'Arma hanno effettuato verifiche sulle dichiarazioni presentate, scoprendo che quelle compilate dalla donna (nullatenente, disoccupata e con diverse precedenti denunce a suo carico), non fossero veritiere.

Attualmente sono in corso gli accertamenti per stabilire quanto la donna abbia percepito illegalmente. I controlli sulle dichiarazioni, relative alla concessione del reddito di cittadinanza proseguiranno nelle prossime settimane.