Ieri a San Sperate, a seguito di una denuncia formalizzata una 29enne del posto, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per inosservanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria un 22enne di Birori, di fatto domiciliato a San Sperate, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi non avrebbe ottemperato al provvedimento del Gip di Cagliari, che gli vietava di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da questa frequentati. Si attendono ora i conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che è stata informata di tale avvenimento.

Esiste una progressività cautelare a tal proposito e l’afflittività aumenta in proporzione all’indisciplina e all’inaffidabilità del destinatario della misura. Persistere in atteggiamenti anche lontanamente persecutori può in breve tempo condurre al carcere.