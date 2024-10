Questo pomeriggio si è verificato un incidente mortale sulla strada provinciale 4 al confine tra San Sperate e Sestu.

A perdere la vita una giovane ragazza di 26 anni, Valentina Onnis di Decimomannu.

Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato, per cause ancora non accertate, avrebbe sbandato invadendo la carreggiata opposta proprio mentre arrivavano due auto. L'impatto frontale-laterale è stato violentissimo. Valentina Onnis, al volante di una Fiat Punto, è morta sul colpo.

Nello scontro è rimasta coinvolta anche una Ford Focus condotta da Maria Cristina Casu, di 37 anni. La donna è rimasta lievemente ferita.

Sul posto le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia stradale.