LE DATE. Ecco i cento giorni di incontri e tavoli di lavoro che hanno portato alla firma definitiva per il rilancio dell’ex San Raffaele di Olbia.

Il 16 maggio 2014, la Regione Sardegna, la Qatar Foundation Endowment (QFE) e l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, sottoscrivevano l’intesa per l’attivazione di un tavolo tecnico sanitario per la specifica definizione dei contenuti dell’offerta e dell’attività del nuovo ospedale e del polo di ricerca nell’area territoriale della Gallura.

Il 22 maggio 2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione e QFE stipulavano un protocollo nel quale la Presidenza si impegnava a offrire pieno sostegno e a favorire tutte le azioni e le misure necessarie a sostenere l’iniziativa della Regione nella realizzazione del progetto con QFE. Il 13 maggio, il 27 maggio, il 4 giugno e l’11 giugno, si riunivano i componenti designati da Regione, QFE e OPBG per effettuare gli approfondimenti tecnici anche in relazione agli indirizzi di programmazione per il riordino delle reti assistenziali.

Il 25 giugno 2014, il Governo, con nota congiunta del Sottosegretario di Stato e del Ministro della Salute, si impegnava ad apportare due specifiche deroghe alla normativa vigente, valevoli per il triennio 2015-2017, in materia di riduzione degli standard di posti letto accreditati per mille abitanti e in tema di riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera.

Il 26 giugno 2014, la Giunta della Regione Sardegna approvava la deliberazione n.24/1 e relativi allegati, avente come oggetto: “Disposizioni in materia di organizzazione della rete ospedaliera; avvio procedure per l’attivazione dell’ospedale e polo di ricerca nell’area territoriale della Gallura. Approvazione preliminare”. Tale delibera è stata poi trasmessa alla Sesta Commissione del Consiglio regionale che, con nota prot. n. 7859 del 4 luglio 2014, esprimeva parere favorevole nella seduta del 2 luglio 2014.

L’8 luglio 2014, la Giunta della Regione Sardegna approvava la deliberazione n.26/8 avente per oggetto le “Disposizioni in materia di organizzazione della rete ospedaliera; avvio procedure per l’attivazione dell’ospedale e polo di ricerca nell’area territoriale della Gallura. Approvazione definitiva”.

Il 27 agosto 2014 si concludono i tavoli tecnici con la definizione dell’accordo tra Regione Sardegna e Qatar Foundation Endowment.

Infine, il 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri, all’interno del decreto Sbocca Italia, ha approvato le deroghe relative al numero dei posti letto e alla spesa sanitaria indispensabili per rendere operativo l’investimento programmato a Olbia.

L'OSPEDALE IN CIFRE. I posti letto pubblici dell'ex San Raffaele di Olbia saranno 228 nel 2015 e arriveranno a 242 nel 2016. A disposizione poi altri 50 posti letto a pagamento. In fase di avvio il nuovo ospedale disporrà di 178 posti letto complessivi, di cui 108 per acuti e 70 per post acuti. A regime, in fase di completamento dell'offerta