"I meriti di Renzi e di Pigliaru nell'operazione San Raffaele sono limitati a quanto abbiamo visto nella giornata di ieri: la cerimonia per la firma e la conferenza stampa".

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, in merito all'accordo con la Qatar Foundation Endowment e l'Ospedale Bambin Gesù.

"La paternità di questa vittoria è tutta della Giunta regionale e della maggioranza di centrodestra della precedente Legislatura - osserva Pittalis - che, anche quando la sinistra tentava di dare una versione caricaturale dei contatti tra Cappellacci e il Qatar, ha perseverato fino al risultato finale, già fissato nel Memorandum of Underestanding del dicembre scorso. Peraltro auspichiamo che l'iniziativa prosegua così come era sta concepita: ovvero senza alcun ridimensionamento per i piccoli ospedali, ma anzi con un rafforzamento di tali strutture. Con l'onestà che ci contraddistingue - prosegue l'esponente di Fi - riconosciamo anche l'impegno storico di alcuni rappresentanti della sinistra gallurese, ma non possiamo accettare che oggi Governo e Giunta regionale inscenino uno show per nascondere ai sardi e agli italiani il proprio immobilismo, rivendicando meriti che non hanno. Quando parla di un miliardo per la Sardegna, il presidente Renzi ancora una volta veste i panni di Pinocchio, perché non è certo lui né il Governo a finanziare l'operazione".

Sulla vicenda interviene anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonello Peru (Fi): "Dopo settimane trascorse a spartire posti di sottogoverno, il presidente Pigliaru riappare per vestire i panni del leader efficiente, ma lo fa solo grazie al lavoro svolto dal centrodestra. Abbiamo dimostrato con i fatti che le possibile ricadute di interesse pubblico degli interventi del Qatar in Sardegna sono concrete. Auspichiamo che quanto sta avvenendo in campo sanitario possa avere seguito anche sul fronte dei trasporti, delle infrastrutture grazie alla lungimiranza di imprenditori che non solo prendono, ma danno qualcosa alla nostra terra".