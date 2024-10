Brutto incidente oggi pomeriggio lungo la strada statale 125 all’altezza di San Priamo.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone ferite. Una di queste è rimasta incastrata tra le lamiere. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti.

I feriti sono stati accompagnati, a bordo di un’ambulanza, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno svolto i rilievi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che hanno provveduto a estrarre il passeggero dall’auto che si era ribaltata su un fianco e a ripulire emettere in sicurezza la carreggiata.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.