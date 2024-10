Stava bruciando delle sterpaglie in un terreno a San Nicolò d'Arcidano ma non è riuscito a controllare il fuoco ed è morto intossicato. La vittima è un uomo di 76 anni.

Nel tentativo di spegnere il rogo l'anziano potrebbe essere stato colto da un malore o diversamente essere morto intossicato. Il corpo è stato ritrovato dagli uomini del Corpo forestale arrivati sul posto per l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Sarà il medico legale a stabilire se l'anziano è morto per un infarto o per aver inalato i fumi dell'incendio.