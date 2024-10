San Michele. Un tour nel degrado che dura purtroppo da tempo, troppo tempo. Accade in via Bosco Cappuccio, dove tra le transenne che delimitano il pericolo crolli del ‘muraglione’ ai piedi delle palazzine popolari di via Podgora, via La Somme, le cose non migliorano, anzi, peggiorano di giorno in giorno, se non addirittura da mesi.

Il video (lo potete vedere a fine articolo), mostra le condizioni igienico-sanitarie davvero precarie, con la fuoriuscita di liquidi fognari e con il tanfo insopportabile dei rifiuti (i cassonetti dell’umido ad esempio sono visibilmente danneggiati), senza contare poi le feci dei cani che costringono i residenti a compiere autentici slalom per non calpestarle.

La situazione è da terzo mondo, con i lavori sulle facciate delle case popolari fatti a metà, le transenne posizionate parecchi mesi fa “custodiscono” zone di degrado ed incuria, con i pezzi di intonaco che si staccano e cadono al suolo. Foto e video denunciano apertamente ciò che il nostro giornale ha scritto tempo addietro senza che la situazione sia migliorata.

VIDEO