Si sono concluse le oggi le operazioni di bonifica nel grande cortile scolastico di via Val Venosta a Cagliari. “I terreni della vecchia scuola sono stati ripuliti, dopo anni di abbandono, in questi giorni” afferma su Facebook Marcello Polastri che ha rivolto un appello avanzato con i colleghi Consiglieri comunali Loredana Lai e Alessandro Fadda (Psd’Az), al Comune di Cagliari.

“Grazie al celere e infaticabile intervento degli Assessori Spano, Deidda e Guarracino, rispettivamente al Patrimonio, Lavori pubblici e Igiene del suolo”, sostiene Polastri, ora non c’è più il rischio di inciampare su rifiuti e siringhe anche perché - conclude il consigliere di Sardegna Forte - non solo è stato portato via un fitto e pericoloso tappeto di siringhe ma, da oggi, un cancello nuovo di zecca, occupa l’ex varco d’ingresso che è rimasto fin troppo aperto”. Per evitare un continuo via vai di anonimi, infatti, il Comune ha posizionato una robusta chiusura metallica che, si auspica, “sia una soluzione-tampone duratura nel tempo”.