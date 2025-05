Una riunione urgente per tutelare i 21 lavoratori della San Martino Srl si è tenuta questa sera tra con l’obiettivo di garantire in tempi rapidi un sostegno economico ai dipendenti dell’azienda di Codrongianos, da tre mesi senza stipendio.

All’incontro hanno partecipato l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca, il Commissario straordinario della Città metropolitana di Sassari Gavino Arru, il curatore fallimentare, il consulente legale, la consulente del lavoro dell’azienda, rappresentanti di Confindustria e gli uffici competenti dell’Assessorato regionale del Lavoro.

“L’Assessorato del Lavoro è pronto ad avviare le necessarie interlocuzioni con il Ministero del Lavoro, così come la Città metropolitana è pronta a fare la sua parte affinché si possa arrivare all’attivazione nel più breve tempo consentito di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori che da tre mesi non ricevono lo stipendio. Oggi - ha detto l'assessora Manca - abbiamo vagliato le strade percorribili e, d’intesa con tutte le parti interessate, abbiamo deciso di fissare un nuovo incontro tra 48 ore, termine necessario per effettuare i dovuti approfondimenti normativi. Intendiamo mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per intraprendere da subito un percorso di presa in carico e tutela dei lavoratori. Stiamo parlando di 21 famiglie e non possiamo permetterci di perdere altro tempo”,

La Regione interviene dunque nel difficile percorso della San Martino Srl, storica azienda di Codrongianos produttrice dell'acqua minerale. Lo scorso aprile, il Tribunale di Sassari ha rigettato la proposta di concordato in continuità, riscontrando gravi criticità, e ha aperto la liquidazione giudiziale (ovvero la procedura fallimentare).

Un nuovo confronto tra le parti è fissato entro 48 ore: l’obiettivo dichiarato è non solo individuare un sostegno immediato, ma anche avviare un percorso di presa in carico complessiva dei lavoratori coinvolti.