Aprirà domani il reparto covid-19 allestito nei locali dell’ex pediatria del San Martino di Oristano.

13 i posti letto complessivi che, in una fase successiva, potranno aumentare a 26. In servizio 11 medici sotto la guida di uno pneumologo, 13 infermieri più il coordinatore infermieristico e 6 operatori socio-sanitari.

All’inizio la struttura ospiterà i casi sospetti di Coronavirus in attesa di diagnosi, per liberare l'area Obi del Pronto Soccorso dove attualmente vengono sistemati i soggetti con sintomi respiratori. “Ma nella fase 2 del piano regionale di emergenza – fa sapere la direzione –, che sarà avviata qualora si dovessero saturare i posti disponibili nelle altre strutture ospedaliere dell'isola, prenderà in carico anche i pazienti positivi al virus”.

Inoltre, a partire dalla prossima settimana, entrerà operativo al San Martino anche il Laboratorio analisi Covid-19, per le diagnosi sui tamponi inviati dall'Unità di crisi locale. “Una novità – concludono – che permetterà di accelerare i tempi che intercorrono tra il prelievo del campione e l'esito dell'analisi e di intervenire in maniera più rapida e mirata sui pazienti.