Può partire la seconda fase delle procedure per la bonifica definitiva del litorale di San Giovanni e la sua restituzione alla fruibilità pubblica.

La Centrale Unica di Committenza ha , infatti, pubblicato l’avviso esplorativo rivolto agli operatori economici qualificati del settore per l’eventuale successivo affidamento del servizio di vagliatura della posidonia storica spiaggiata (circa 5.000 mc) presso il sito di San Giovanni. L’appalto di servizi prevede un importo a base d’asta di 115mila euro.

Dopo aver accolto l'interesse di numerose aziende agricole del territorio all'utilizzo della posidonia in agricoltura, ora è stata pubblicata la manifestazione di interesse per il recupero della sabbia presente in situ attraverso interventi di vagliatura e la sua eventuale redistribuzione sull’arenile.

Dopo la stagione balneare proseguono le operazioni tese a recepire le esigenze di fruibilità del litorale, mitigando i negativi fenomeni riscontrabili sulla qualità della balneazione e sui residenti e migliorando complessivamente l'immagine turistica del nuovo lungomare di Alghero.

L'accumulo adiacente al primo tratto di spiaggia urbana, individuato e realizzato dopo il 2007 dell'allora Amministrazione comunale, per la prima volta sarà interamente rimosso, salvaguardando la componente sabbiosa.

Il Comune di Alghero amministrato dal Sindaco Mario Bruno ha previsto un primo stanziamento di 200mila euro dal bilancio comunale. L’avviso (scadenza 22 novembre), è presente nel sito istituzionale ww.comune.alghero.ss.it - Centrale Unica di Committenza - avvisi pubblici in corso.