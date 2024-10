Così i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu a conclusione delle indagini hanno denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti una 45enne disoccupata del posto.

La donna il primo luglio scorso alle 20.30 circa, in via porto botte, mentre era alla guida della sua autovettura era stata coinvolta in un incidente stradale con un artigiano di San Giovanni Suergiu. Entrambi erano stati trasportati presso l’ospedale Sirai di Carbonia per lesioni lievi.

Poi gli accertamenti dei carabinieri, la denuncia e il conseguente ritiro della patente.