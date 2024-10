Rubati in località “Is Pintus” frazione di San Giovanni Suergiu 150 metri di cavo telefonico della rete “telecom Italia”.

La denuncia è stata fatta ai carabinieri, che indagano sull'accaduto, da un operaio Telecom.

Il danno è di circa 1000 euro non coperto da assicurazione.

Passeggiava tranquillamente a Carbonia nonostante un foglio di via obbligatorio emesso dal Comune Minerario per il rimpatrio con la restrizione di non rientrare a Carbonia per tre anni sino al 2015. A.G, 54 anni, residente a Perdaxius è stato però sorpreso dai carabinieri di San Giovanni Suergiu che lo hanno denunciato autorità giudiziaria per violazione degli obblighi relativi al foglio di via obbligatorio.