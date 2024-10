Dramma nelle acque di Punt'e Trettu, a San Giovanni Suergiu, dove un 46enne residente in Svizzera ha perso la vita mentre stava praticando kitesurf.

Non sono chiare la cause del decesso: potrebbe essersi trattato di un malore improvviso. Sul posto il personale del 118, l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco di Carbonia per il recupero del corpo.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Carbonia. La salma è stata trasferita nel cimitero di San Giovanni Suergiu.