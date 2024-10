Due auto coinvolte e un ferito estratto dalle lamiere.

È il bilancio del terribile incidente avvenuto, intorno a mezzogiorno, lungo la strada statale 126, all’altezza dell’incrocio per San Giovanni Suergiu. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrate.

Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Carbonia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza e ripulire la carreggiata.

Il traffico è stato interrotto per permettere anche ai carabinieri di svolgere i rilievi in totale sicurezza.