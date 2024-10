Ieri a San Gavino Monreale, i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una denuncia di furto formalizzata da un 51enne del luogo e delle successive indagini, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto in abitazione, un cittadino italiano di origine Rom residente a Pabillonis, disoccupato con molte precedenti denunce a carico.

Secondo quanto riferito, nella giornata precedente l'uomo, dopo aver divelto una persiana e sfondato il vetro di una finestra, si era introdotto nell'abitazione del denunciante dove aveva sottratto bigiotteria varia, 13 orologi e 5 bracciali. I carabinieri operanti, dopo aver visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza della vittima, hanno identificato la persona denunciata, da loro ben conosciuta, quale autore del furto.

Questi, alla vista dei militari che si sono recati da lui per chiedergli conto di quanto accaduto, ha spontaneamente riconsegnato la refurtiva, restituita poi dal personale operante alla persona offesa.