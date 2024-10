Ieri a San Gavino Monreale, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, supportati dai colleghi della locale Stazione e da un'unità del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno compiuto una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica del capoluogo isolano nei confronti di un 35enne, disoccupato, vecchia conoscenza dell’Arma.

Come riferito dai militari, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro probatorio penale 1kg e 340 grammi di marijuana; 100 grammi di ovuli di hascisc; 127 grammi di semi di canapa indiana; 3 grammi di cocaina; 5 bilancini e 220 euro in contanti.

Nel corso delle operazioni è stata anche trovata una cucina rubata sempre a San Gavino Monreale lo scorso 3 marzo, riconsegnata al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo fissato per oggi al palazzo di giustizia di Cagliari. L’arrestato verrà altresì deferito in stato di libertà per ricettazione dalla Stazione di San Gavino Monreale che procede per il furto dei mobili.