A San Gavino Monreale, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di un’accurata attività d’indagine, scaturita dalla querela presentata da un insegnante di 63 anni, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 36enne residente a Milano, gravato da precedenti di polizia.

Fingendosi interessato all’acquisto di un di un mobile da soggiorno che l'insegnante aveva messo in vendita su un sito online, il giovane lo aveva convinto mediante artifizi e raggiri a digitare presso uno sportello ATM del Banco di Sardegna un codice, attraverso il quale avrebbe ricevuto automaticamente il pagamento di 1500 euro. Ma anziché ricevere questi soldi, il 63enne si è reso conto di aver subito un esborso dal suo conto.

I Carabinieri colgono l'occasione per invitare tutti alla prudenza nella conclusione di affari per corrispondenza, anche se molto invitanti, nel momento in cui non vi siano garanzie sull’affidabilità della controparte.