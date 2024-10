È stato fermato dai carabinieri alla guida di un’auto rubata. Un disoccupato di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione a San Gavino Monreale.

Il proprietario dell’auto, un 68enne di San Gavino, si era rivolto ai carabinieri i quali, dopo una serie di accertamenti, hanno riscontrato come il giovane utilizzasse di tanto in tanto l'auto rubata. I militari hanno atteso quindi il momento giusto per fermare il 21enne, che è stato identificato e denunciato. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.