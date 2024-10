Prima una lite per futili motivi con i genitori in piena notte poi l’aggressione con calci e pugni. Per questo motivo un 31enne di origine rom, disoccupato e con diversi precedenti, è stato arrestato a San Gavino Monreale dai carabinieri della locale stazione, intervenuti assieme ai colleghi dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Villacidro. Il giovane deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

I genitori sono stati trasportati in guardia medica per piccole lesioni. Una volta perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di quasi un grammo di hashish e 3,4 grammi di marijuana. La perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione e nella camera del 31enne i carabinieri hanno trovato ulteriori 283 grammi di infiorescenze di marijuana e un bilancino elettronico di precisione, tanto da ipotizzare anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Uta.