Ieri pomeriggio a San Gavino Monreale, in Viale Trieste, per cause in corso di accertamento un autobus di linea Irisbus, condotto da un 53enne autista di mezzi pubblici originario di Arbus, mentre percorreva quell’arteria viaria, ha urtato un palo della segnaletica stradale e un’autovettura in sosta, di proprietà di un 43enne di Villacidro.

A seguito del sinistro una 35enne di Sanluri, passeggera del mezzo pubblico, è stata trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino per accertamenti, non in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente interventi per i necessari rilievi del sinistro i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro. L’autista era in regola coi documenti di guida e di circolazione, si tratta di comprendere come abbia potuto incorrere in tale incidente.