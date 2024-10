Poteva finire in tragedia una banale lite tra fratelli, questo pomeriggio, a San Gavino Monreale. Un pensionato 73enne ha accoltellato il fratello 82enne colpendolo però soltanto di striscio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto e quelli della Compagnia di Villacidro. La vittima è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino mentre il 73enne è stato denunciato per lesioni personali e successivamente accompagnato nel reparto psichiatria dell'ospedale di Carbonia in preda a forte shock.