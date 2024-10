“Oggi, come mia oramai consuetudine, mi sono recato in Oncologia. Già negli ascensori mi sono venuti i brividi: come sono arrivato in quel famoso terzo piano, una ventina di persone ammassate nelle scale, prendo il mio numeretto, riesco ad entrare nella saletta d'attesa del reparto. Qui c'è pure più freddo, le correnti mi gelano il collo. Faccio il mio prelievo, con le infermiere che si fanno in 4 per cercare di accudire tutti. Entro nella stanza prelievi e mi rimetto in attesa della mia oncologa; non sto molto bene, ho aggiunto una nuova terapia e la dottoressa vuole vedermi. Quasi un ora dopo mi chiama, stava aspettando che si liberasse un ambulatorio, visto che devono divederne 3 in 7, perché hanno dovuto lasciare gli spazi alle poltroncine chemio. Riesco ad entrare, uno stanzino 2 metri per 2. Ogni volta che deve entrare qualcuno per prendere qualche documento mi devo alzare, se no non apre la porta. Ho dovuto fare manovre da tir, vista la mia stazza, per potermi sdraiare nel lettino, sono andato via, spaventato, adirato con quella sensazione di impotenza. Ma davvero possono farci questo?”.

Lo sfogo di rabbia, indignazione e quasi di incredulità, (sui social, il nostro giornale omette il nome a tutela della privacy del malato), arriva da un paziente di Oncologia, riferendosi a ciò che accade al San Francesco di Nuoro, presidio ospedaliero già al centro di inevitabili polemiche al vetriolo tra carenza di personale, file interminabili di pazienti Covid già peraltro denunciate dai sindacati di categoria, a tutela del personale medico-infermieristico che a stento riesce a gestire le emergenze-urgenze.