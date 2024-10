“Al San Francesco di Nuoro arriverà un nuovo robot chirurgico, grazie a uno stanziamento di un milione e ottocentomila euro approvato ieri dal Consiglio regionale”.

Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e riforme, dopo l’approvazione, avvenuta ieri a tarda sera, della variazione di bilancio.

“Con la rottamazione del vecchio robot sarà possibile, inoltre, acquistare una doppia console e far partire, finalmente, la scuola di chirurgia robotica proprio nel nostro ospedale. Si tratta di un risultato straordinario – ha continuato Saiu - che consentirà alla sanità nuorese di fare un grande passo avanti grazie a un investimento tecnologico importante. La chirurgia robotica è un’eccellenza della nostra sanità. Investire su quello significa investire sul futuro della sanità nuorese, sapendo che servono più medici e che oggi chirurgia è un’eccellenza grazie al sacrificio e alla professionalità di chi ci lavora”.

Saiu ha poi proseguito: “La situazione che abbiamo ereditato è difficile. Purtroppo ci sono nuove emergenze tutti i giorni, soprattutto nel nostro territorio. Per risolvere tutti i problemi che abbiamo trovato occorre tempo, ma le misure che stiamo adottando iniziano a dare i primi risultati. Alle risorse sulla chirurgia robotica – ha detto ancora il consigliere della Lega - bisogna inoltre aggiungere quelle per il taglio delle liste d’attesa, complessivamente tre milioni e mezzo di euro, e lo sblocco dei concorsi che porterà all’assunzione di 1.200 persone nel sistema sanitario regionale".

"La Giunta, e in particolare l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, sta poi lavorando a un provvedimento importante, che ammonta a circa venti milioni di euro, per assegnare a Nuoro le risorse che servono, nel quadro del project, a pagare le opere realizzate e non consegnate, ma anche per terminare quelle non ancora finite. Per quanto riguarda i servizi, invece, le risorse sono già state accantonate. Abbiamo le idee chiare. Servono investimenti, soprattutto qui, a Nuoro – ha concluso Saiu - e il governo regionale si sta muovendo in questa direzione. Gli investimenti sulla chirurgia robotica sono il riflesso di questa scelta politica”.