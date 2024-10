Un arresto e una denuncia dopo un blitz dei carabinieri di Sinnai a San Basilio, che hanno trovato un 49enne e un 53enne in possesso, complessivamente, di 96 piante di cannabis e di altre sostanze stupefacenti.

L'operazione dei militari ieri notte, collegata a un'attività di indagine partita dal sequestro di alcuni telefonini nel corso di precedenti indagini. Tra le fotografie i militari dell'Arma hanno notato foto di alcune piantagioni di marijuana in località sconosciute.

I carabinieri di Sinnai sono riusciti a individuare i possibili luoghi in cui si trovavano le coltivazioni e, dopo una serie di verifiche e appostamenti hanno fatto scattare il blitz. Nel corso delle perquisizioni, a casa del 49enne sono state trovate 68 piante di cannabis, 90 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish e 30 grammi di kief (una droga composta di hascisc), materiale per tagliare e confezionare la droga e 630 euro in contanti.

Nella casa del 53enne, situata accanto a quella del primo, sono state trovate 28 piante di cannabis e 20 grammi di marijuana.