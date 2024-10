I carabinieri di Samugheo hanno denunciato due uomini del paese, P.D.C., allevatore pregiudicato di 52 anni, per furto, e M.L.A., allevatore 42enne pregiudicato, per ricettazione.

L'operazione è partita a seguito della segnalazione di un allevatore di Laconi il quale, nella notte di giovedì scorso, aveva subito un furto di 70 pecore dalla sua azienda e, seguendo le tracce degli animali, era giunto fino a Samugheo, distante circa 25 km.

Gli accertamenti dei militari hanno consentito di trovare il gregge in un terreno di proprietà di M.L.A. il quale, sentito in merito, ha riferito di non sapere nulla di quegli ovini, respingendo ogni accusa.

Le dichiarazioni fornite però sono risultate in contrasto con quanto accertato dai militari che, al termine degli accertamenti, lo hanno denunciato per ricettazione.

Inoltre le indagini hanno consentito anche di individuare l'autore materiale del furto, identificato in P.D.C., che ha confessato ai militari di aver commesso il reato. Gli animali, al termine delle operazioni, sono stati restituiti al legittimo proprietario.