Un’altra nutrita rappresentanza è quella dei 9 ceramisti che utilizzano tecniche e realizzano lavori molto differenti tra loro, artigiani che realizzano abbigliamento e prototipi di accessori, altre rappresentanze più o meno folte sono date dai cestini di Bonarcado, ramai di Isili, artigiani del legno che realizzano cassapanche classiche ma anche oggetti moderni. Ci sono anche maestri della pelletteria, del vetro e della grande tradizione coltellinaia sarda. Di alcuni artigiani sono previsti solo pezzi espositivi in quanto sono prototipi realizzati per la mostra.

La mostra TESSINGIU verrà allestita al MURATS come sede centrale e in altri punti espositivi nel centro del paese. Prima dell'inaugurazione, sempre al Museo, alle ore 18:00 verranno presentati anche i progetti vincitori del concorso di idee “Annodarte” realizzato per la promozione e il rilancio dell'artigianato tessile Samughese. Saranno presenti i vincitori: Paulina Herrera Letelier, Anna Menti (capogruppo), Sergio Sergi, Michele Marrocu , Caterina Quartana.

<La formula utilizzata quest’anno>, spiega il direttore del Murats Baingio Cuccu, <è quella della mostra diffusa, le sedi saranno tre, il Museo MURATS dove sarà presente un’allestimento con i pezzi più pregiati e di maggiori importanza, Casa Serra e Casa Frongia con ulteriori allestimenti siti nel centro di Samugheo. Durante tutta la durata della mostra saranno previsti inoltre una serie di eventi collaterali: una mostra fotografica, interventi artistici nel tessuto urbano, presentazioni di libri, video, convegni e laboratori per bambini e adulti>. La mostra Tessingiu proietta Samugheo al centro di un’attività culturale, economica e artistica di grande spessore.

<Per la comunità continua ad essere un appuntamento di grande rilevanza e spessore>, ha detto il sindaco di Samugheo Antonello Demelas, <quest’anno l’impegno è cresciuto in quantità e qualità. Il nostro sforzo è andato nella direzione di al