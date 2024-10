Samassi festeggia il prestigioso traguardo raggiunto da zia Ines Pittau che oggi ha tagliato il traguardo dei 106 anni.

Auguri a distanza per lei, a causa delle restrizioni, compresi quelli del Sindaco Enrico Pusceddu: "Un vero peccato non poterla festeggiare come meriterebbe. Appena possibile lo faremo tutti insieme. Un abbraccio grande".