Dalle 18 di oggi e fino alle ore 24 del 29 agosto entra in vigore l’ordinanza del sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu, per contrastare la diffusione del virus nel territorio comunale. 

Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un netto incremento dei casi di positività rilevati. Al momento risultano 34 persone in isolamento, di cui una in ospedale, e 21 in quarantena.

Da oggi e fino al 29 sono dunque sospesi tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi e sportivi e i locali pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, paninoteche ambulanti) devono rimanere chiusi dalle ore 23:00 alle 05:00 del mattino successivo (compresi i distributori automatici di bibite e snack).

E ancora, scatta il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici, quali piazze, strade, parchi e all’esterno dei pubblici esercizi; divieto di organizzare feste private e qualsivoglia evento che implichi assembramenti tanto in spazi chiusi che all’aperto; il divieto allo svolgimento di ogni forma di intrattenimento nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili e l’obbligo d’utilizzo della mascherina nel territorio comunale per tutti i cittadini che si trovano in locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.