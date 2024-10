“Tra nuovi casi di positività e guarigioni, rileviamo la presenza di 14 persone ancora in isolamento giacché positive al COVID-19, tra queste una è ancora in ospedale”. A comunicarlo il sindaco di Samassi, centro di circa 5mila abitanti, Enrico Pusceddu.

“Sono trascorsi due mesi dall’inizio della seconda ondata di contagi che ha coinvolto la nostra Comunità e i numeri sono veramente elevati – ha precisato il primo cittadino -. Dal 1 ottobre al 30 novembre le persone risultate positive al COVID-19 a Samassi sono state 67, con un’età che va da pochi mesi di vita fino ai 90 anni (36 uomini e 31 donne). 53 risultano guarite e 14 sono ancora in isolamento”.

“Siamo ancora in piena emergenza e la cautela non è mai abbastanza – ha sottolineato il sindaco -. L’invito è sempre quello di prestare la massima attenzione e non sottovalutare il pericolo”.