La situazione sul fronte Covid a Samassi si fa delicata. Sono al momento 27 i casi di positività accertati, fra i quali anche un bimbo di un anno. Le condizioni di salute del piccolo non preoccupano. Gli aggiornamenti sono stati forniti dal sindaco Enrico Pusceddu, tramite un comunicato sui social ai concittadini.

"Nell’aggiornamento odierno - riferisce il primo cittadino - si registrano ben 5 casi di persone guarite e ormai risultate negative al tampone di verifica al Covid-19. Annoveriamo tra le buone notizie anche le dimissioni ospedaliere di uno dei tre nostri concittadini ricoverati in ospedale, sta meglio e completerà l’isolamento presso la propria abitazione".

"Purtroppo però - spiega Pusceddu -, registriamo anche 7 nuovi casi di positività tra le persone che nei giorni scorsi sono state sottoposte a tampone. Al momento non presentano sintomi e si trovano in isolamento presso le loro abitazioni. Attualmente il numero delle persone ancora positive e costrette all’isolamento (esclusi i guariti) è di 27 (ventisette), di cui 2 in ospedale. Nell'attesa del prossimo Dpcm - conclude - manteniamo la calma e muoviamoci con la massima cautela nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza".