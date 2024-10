Dopo i numerosi avvistamenti segnalati nell'Oristanese, la "Samara Challenge" si diffonde in tutta l'Isola e arriva a Buddusò.

Questa mattina alcuni utenti hanno diffuso sui social una foto scattata nella notte nei pressi del cimitero del paese. Tanti i commenti: alcuni stanno allo scherzo, ma altri si lamentano. C'è chi non apprezza lo spirito dissacrante con cui si accosta una sfida ispirata a un film horror (The Ring) a uno spazio dalla grande valenza religiosa come il camposanto.

Una madre protesta: "Ora basta, la mia bambina non ha dormito per tutta la notte perché ha visto la foto e ha riconosciuto lo scorcio del paese".