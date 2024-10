"I dati sulla gestione dell'immigrazione in Sardegna sono assolutamente confortanti: nel 2018 si sono dimezzati gli sbarchi come pure le presenze di immigrati ospitati nelle strutture sarde". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo aver partecipato in Prefettura a Cagliari al comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

"I fondi di Spiagge sicure sono arrivati ai comuni di Villasimius e Muravera - ha aggiunto - al comune di Cagliari sono già stati destinati fondi per la sicurezza urbana, mentre per la videosorveglianza sono state finanziate iniziative nei comuni di Domus de Maria e Villamar e sono in arrivo altri 90 milioni di euro".

IN PRIMAVERA APRE IL CPR DI MACOMER. "Entro la primavera aprirà il primo centro di identificazione ed espulsione in Sardegna". Lo ha annunciato a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Salvini, riferendosi all'ex carcere di Macomer chiuso dal 2014 ma che diventerà un Centro permanente per i rimpatri dei migranti irregolari. "Questo - ha aggiunto - consentirà di rendere più veloci ed efficaci le espulsioni anche dall'Isola che aveva problemi che altre regioni non hanno".

A CAGLIARI SI VOTA PERCHE' DEPUTATO M5S ERA IN BARCA. "Domenica si elegge a Cagliari un parlamentare: prima ce n'era uno del M5s che ha preso la barca a vela e se ne è andato". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, da Quartu Sant'Elena seconda tappa del suo mini tour in Sardegna accanto alla candidata del centrodestra per le suppletive nel collegio di Cagliari per la Camera, Daniela Noli. Il ministro dell'Interno è salito sul palco dopo i tradizionali selfie e un bagno di folla tra la gente.