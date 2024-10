Partirà dal porto canale di Cagliari lunedì 17 luglio alle 12 il tour del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in Sardegna. Ospite dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con il presidente Massimo Deiana, Salvini parteciperà all'inaugurazione del Distretto della cantieristica nautica, insieme al governatore della Sardegna Christian Solinas e al sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Manca ancora l'ufficialità, invece, per il resto delle tappe del tour del vicepremier nell'Isola, ma da quanto trapela ci sono in programma nel pomeriggio di lunedì due sopralluoghi con l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Salvini sarà accompagnato sulla strada statale 125 per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e alla diga di Cumbidanovu.

Il vicepremier potrebbe trattenersi nell'Isola anche il giorno successivo per incontri politici, uno con il coordinatore regionale e presidente dell'Assemblea sarda, il leghista Michele Pais, da quanto trapela proprio nei locali del Consiglio regionale con i vertici del Carroccio in Sardegna e con il governatore alleato Solinas.