Potrebbe avere conseguenze spiacevoli per l'autore il post scritto sui social da Mauro Aresu, attivista sardo che nel 2017 aveva evocato piazzale Loreto in occasione dell'arrivo a Cagliari del leader della Lega Matteo Salvini.

Lo stesso numero uno del Carroccio, sarà a Cagliari lunedì 1° marzo per prendere parte all'udienza del processo che vede al banco degli imputati proprio Aresu, querelato per il commento sui social. Sarà ascoltato come persona offesa e testimone della pubblica accusa.