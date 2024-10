Che a Matteo Salvini piaccia sfoggiare divise e magliette delle forze dell'ordine nelle uscite pubbliche è cosa nota. La giacca a vento della Polizia di Stato, esibita all'aeroporto di Ciampino in occasione dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti arrestato in Bolivia, è solo l'ultimo di una serie di capi d'abbigliamento indossati, come ha spiegato il Ministro dell'Interno a Non è l'arena, per omaggiare il lavoro di migliaia di uomini che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza.

Eppure non tutti sembrano gradire l'attenzione del leader della Lega. E' il caso di Costantino Saporito, dell’Unione sindacale di base (USB) dei Vigili del Fuoco, che ha denunciato per via amministrativa il vicepremier accusandolo di indossare illecitamente la divisa dei pompieri.

In occasione della visita in Sardegna di ieri, 16 gennaio, Salvini è tornato sull'argomento durante il suo intervento ad Alghero. "Visto che la sinistra polemizza perché ogni tanto metto la giacca a vento che mi ha regalato la Polizia di Stato io dico che sono orgoglioso di riconoscere il sacrificio di chi indossa una divisa: delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dei carabinieri".

Pronto l'intervento del consigliere comunale algherese Michele Pais, padrone di casa, che ha fatto indossare a Salvini una giacca dei barracelli coi gradi di capitano. "Mi vuoi proprio fare arrestare – ha osservato divertito il leader leghista – se mi vede Saviano sviene".