Sembra aver dato frutti la manifestazione a Roma di una delegazione di pastori guidata da Battista Cualbu che ha partecipato con Coldiretti all'evento organizzato questa mattina in piazza Montecitorio.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a fine mattinata ha deciso di convocare urgentemente la delegazione dei pastori che, dopo avere spiegato le ragioni della protesta, ha chiesto l'anticipazione dell'incontro del 21 febbraio prossimo a giovedì 14, insieme al ministro per le politiche agricole Centinaio proprio per la difficile situazione sociale che si sta formando in Sardegna.

La delegazione ha anche chiesto la possibilità di coinvolgere nel tavolo, oltre a tutte le organizzazioni di categoria anche alcuni rappresentanti dei presidi spontanei nati in Sardegna.

«Il tavolo sarà decisivo: all'attenzione del ministro Salvini e degli altri rappresentanti del governo – si legge nella nota di Coldiretti Sardegna – ci sarà la definizione della vertenza con l'impegno a definire un prezzo stabile e dignitoso per la prossima campagna. Di contro il Ministro Salvini – si legge al termine del comunicato – a fronte di un impegno diretto ha chiesto a tutti i presidi di allentare la tensione al fine di potere riportare serenità nelle campagne».