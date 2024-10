Il leader della Lega Matteo Salvini è in Sardegna per il tour elettorale in vista delle elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio.

Dopo le tappe di ieri, 17 febbraio, a La Maddalena e Castelsardo, questa mattina il ministro dell'Interno è arrivato a Ozieri dove è tornato a più riprese sulla vicenda dei pastori sardi in rivolta per il prezzo del latte.

"Le immagini che girano in tutta Italia dei pastori - ha detto Salvini - sono qualcosa che merita impegno. Li abbiamo incontrati, li abbiamo ascoltati, li incontrerò ancora oggi. L'obiettivo è che quel latte torni ad essere formaggio e che i pastori siano pagati per quello che è giusto che debbano essere pagati, senza che nessuno speculi sulla pelle di tante persone".

E ancora: "Qualcuno avrebbe voluto che da ministro dell'Interno usassi la repressione, i manganelli. No, quando ci sono lavoratori, allevatori, agricoltori e pastori si usano la testa, le orecchie e il cuore. I manganelli si usano coi delinquenti, con quelli dei centri sociali, gli spacciatori e i terroristi. Qua proviamo a usare la ragione e le posizioni si stanno avvicinando. Certo, miracoli non ne facciamo".

Questa sera Salvini sarà a Sassari per un comizio in piazza Tola, domani incontro con i cittadini presso il mercato civico di Alghero.