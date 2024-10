“Non uso quasi mai i social, forse sbagliando, per le questioni dell'amministrazione. Preferisco sempre parlare direttamente con le persone”. Sono queste le parole pronunciate dal Vicesindaco di Thiesi e Assessore alla Cultura Salvatore Tanca in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook riguardo alcune questioni che hanno animato il dibattito a Thiesi.

“Dato che su questo gruppo (il riferimento di Tanca è al gruppo Facebook “Sei Thiesino se”) ogni seppur rara forma di comunicazione da parte degli amministratori comunali non é stata gradita, in quanto considerata da alcuni campagna elettorale, abbiamo sempre deciso di non pubblicare nulla che riguardasse l'attività dell'amministrazione, anche quando provocati dalle tante cose, molto spesso inesatte che vengono scritte. Sembra quasi che tutte le critiche, anche se infondate possano essere ammesse, mentre ogni replica legittima sia da alcuni sgradita”.

Visto che però negli ultimi giorni siamo stati tirati spesso in ballo – ha detto Tanca –, anche io mi sento in dovere di chiarire qualcosa riguardo alle questioni che maggiormente hanno interessato il dibattito nelle ultime settimane: 1) Chiesa di San Giovanni; 2) Chiesa di Santa Vittoria , 3) Questione Cimitero; 4) Rivolta per il prezzo del latte.

Per quanto riguarda le prime due, specifica il Vicesindaco, “L’amministrazione si è mossa da tempo, ha ottenuto i finanziamenti e predisposto i progetti. È chiaro che questi passaggi detti in due righe, se tradotti nei tempi necessari per gli adempimenti burocratici si trasformano in mesi e a volte anni di tempo. Nonostante tutto finalmente a fine mese si apriranno le buste per affidare i lavori di San Giovanni, seguirà poi l'affidamento per quelli della parrocchia, che interesseranno la messa in sicurezza del campanile e la pulizia della facciata”.

“Sulla grande polemica che c'è stata riguardo al cimitero faccio presente – queste le sue parole – che l'ingresso delle pecore è avvenuto la domenica e a quando la foto è stata diffusa su facebook e whatsapp ( il lunedì pomeriggio), il nostro Sindaco era già intervenuto per contattare il proprietario, il quale si è immediatamente preoccupato di togliere il bestiame. Quando il lunedì pomeriggio – specifica ancora Tanca – l'amministrazione veniva accusata su questo gruppo di menefreghismo, questa aveva già provveduto dal giorno prima per il bestiame e il lunedì mattina a mettere la rete elettrosaldata in sostituzione delle transenne che erano state tempestivamente messe una volta crollato il muro . Va ricordato anche a chi ha la memoria corta che questa amministrazione ha completato i lavori del nuovo cimitero ma che il muro di cinta (quello in cui si è verificato il crollo ) era già presente prima che Soletta si insediasse nel 2010!”

“Tornata la quiete dopo la tempesta – rimarca –, rompo anche quello che qualcuno ha definito " assordante silenzio" dell'amministrazione riguardo alla questione numero quattro. Ormai è chiaro, sembra che un'azione per essere considerata fatta deve per forza di cose essere sbattuta sui social o data alla stampa”.

“Credo – aggiunge Tanca – che sia proprio la leggerezza con cui si scrive sui social che sia stata causa di molti dei problemi verificatisi. Bisogna capire invece che ci sono momenti in cui tutti, e in particolare le istituzioni, devono agire nella vita reale e dimenticare facebook. Alcuni momenti di tensione si affrontano con fermezza e diffondendo tranquillità, senza farsi trascinare dagli umori del momento e non aumentando la tensione stessa, magari facendosi belli proprio sui social”.

“Il Sindaco di Thiesi ed il resto dell'amministrazione lo hanno fatto in maniera estremamente lucida ed impeccabile. Se non si sono verificati episodi di degenero è anche grazie a questo lavoro. Ci tengo – conclude – quindi a complimentarmi pubblicamente con Gianfranco per come ha saputo gestire quella situazione sin dal primo minuto. Thiesi è da sempre anche e soprattutto questo. Un paese di gente che lavora a testa bassa senza voler apparire ad ogni costo”.