Sarà ancora Salvatore Marchesi il capitano della compagnia barracellare di Cossoine per il triennio 2017/2019. La ratifica è arrivata ieri nel corso del Consiglio comunale convocato dalla Sindaca Sabrina Sassu.

Marchesi è stato il più votato (12 voti), nella terna che è stata presentata all’Amministrazione comunale che comprendeva, anche i tenenti Mario e Angelo Cuccuru, entrambi con 1 preferenza.

Marchesi è in carica dal 2015. Il corpo dei barracelli ha un ruolo importante all’interno della comunità cossoinese per la salvaguardia del territorio comunale e per la tutela dell’ambiente.