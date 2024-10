E' stata una notte all'addiaccio per un cercatore di funghi ottantenne disperso da ieri sera a Villacidro, nella zona di Monti Mannu. L'uomo è stato recuperato, infreddolito e stanco ma in discrete condizioni di salute, da una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, allertata dai Carabinieri della Stazione di Villacidro.

L'allarme era stato dato dai familiari dell'uomo, che non aveva fatto rientro a casa dopo essere andato in campagna alla ricerca di funghi. La sua auto è stata rinvenuta nei pressi di Cantina Ferraris, punto dal quale sono partite le ricerche: le squadre hanno perlustrato i principali sentieri per diverse ore fino a quando, alle ore 2:45 è stato ritrovato. L'uomo si trovava a circa un chilometro e mezzo dalla sua auto, ma il sopraggiungere della notte gli ha purtroppo impedito di fare rientro autonomamente.

Le operazioni sono state coordinate dal Centro di Coordinamento Mobile del Soccorso Alpino che ha geolocalizzato le squadre in ricerca e potuto disporre delle comunicazioni grazie alla predisposizione di ponte radio. Sul campo hanno partecipato alle ricerche circa 30 persone del corpo speleologico provenienti dalle Stazioni Alpine di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Nuoro e dalle Stazioni Speleo di Cagliari e Iglesias, coadiuvati da un'unità cinofila per la ricerca di superficie. Inoltre ha operato anche il personale della compagnia barraccellare e i Carabinieri della Compagnia Villacidro.