Continuano le polemiche sul saluto romano durante i funerali del professor Giampiero Todini. Stavolta a prendere posizione è Campo Progressista della Provincia di Sassari.

«Si dice che il passato sia storia e verità, capace di influenzare il presente e condizionarne il futuro – si legge nella nota . Ma dove si apprende oggi la storia in una società senza troppi filtri e che sembra scegliere principalmente il proprio reale dai messaggi che giungono dal virtuale? Vedendo quelle immagini di apologia al fascismo catturate a Sassari, possiamo lasciarle scivolare senza dargli troppa importanza con il rischio che entrino nel calderone incontrollato del virale con effetti oggi difficilmente calcolabili? No, non si può. Non si può sorvolare. Per questo, si esprime una ferma condanna verso questo forte richiamo nostalgico a delle ideologie che hanno segnato un periodo storico catastrofico per l’Italia e per il mondo intero».