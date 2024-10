Disagi per il negozio Bricoman di via Giorgio Asproni a Elmas.

Chi, infatti, questa mattina si è recato all’ingrosso con l’intenzione di fare acquisti, sfortunatamente, ha trovato tutto chiuso.

La causa, come spiegava un cartello appeso all’esterno, è stata la mancanza di corrente elettrica che ha costretto la sospensione del servizio per tutta la mattina fino alle 14 di questo pomeriggio. Il negozio è nuovamente attivo e il personale rinnova ai clienti le sue scuse per il disagio.