"Molti di voi non sanno cosa è successo in Sardegna, nella zona di Oristano". Il noto rapper olbiese Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, si rivolge ai suoi fan per aiutare gli abitanti colpiti dagli incendi che hanno messo in ginocchio l'Isola.

"Tutta quella zona - prosegue - è stata devastata dalle fiamme. Ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il bestiame e non possono lavorare. Hanno bisogno di noi, hanno bisogno di una mano".

E propone: "Organizziamo un live completamente gratuito e una raccolta fondi su internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo farlo e non so neanche se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente - conclude -. Vi farò sapere".

Foto Instagram Salmo