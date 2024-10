E' una coppia piuttosto insolita quella che si renderà protagonista della notte di San Silvestro a Golfo Aranci, quest'anno. Giulio Repetti, per tutti Mogol, e il rapper olbiese Salmo. Il paroliere di Battisti e la nuova bomba del panorama musicale rap italiano saranno gli animatori della notte di Capodanno 2014 nel centro gallurese e ieri hanno presenziato entrambi a una conferenza stampa per il lancio degli eventi natalizi insieme al sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino.

Golfo Aranci e la vicina Olbia sono stati tra i centri più colpiti dall'alluvione che lo scorso 18 novembre ha messo in ginocchio la Sardegna, e da questo è nata l'idea di devolvere in favore degli alluvionati delle due città tutto il ricavato dei concerti e degli eventi che si svolgeranno da Natale a Capodanno.

"All'indomani del 18 novembre avevamo pensato di annullare tutto e destinare ai cittadini alluvionati tutti i soldi stanziati per gli eventi." ha dichiarato Fasolino "Questo non ci è stato tecnicamente possibile e così abbiamo trovato un'altra soluzione: gli artisti si son resi disponibili a rinunciare al compenso previsto per destinarlo alle famiglie colpite da Cleopatra"

Secondo le stime del Sindaco la cifra destinata alle persone in difficoltà si aggirerebbe attorno ai 50-60 mila euro che sono destinati a crescere nel corso di dicembre.

Sì dice felice il rapper Salmo che ricorda "fino a poco tempo fa non mi pagavano mai, dovevo mettere io i soldi per cantare, adesso son contento di poter contribuire alla causa"

Una bella lezione di solidarietà, allietata da un'altra nota positiva: Mogol ha annunciato di voler aprire proprio a Golgo Aranci una succursale sarda della sua università della musica fondata nel 1992.